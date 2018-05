La Matinale – Changer le monde en hashtag & CREART’IVE // 30.05

Les travers d’Internet sont bien connus et ses belles histoires aussi. Ce sont ces dernières que François Saltiel, journaliste et spécialiste des réseaux sociaux, a décidé de mettre à l’honneur dans le livre « Le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag ». Derrière ce titre un peu extrême se cachent 10 histoires de hashtag qui ont eu un impact dans la vie réelle. Women2drive, LoveArmy, MeToo, BlackLivesMatter … autant de mouvements ou de prises de conscience qui sont nés sur internet. Le plus drôle, c’est que derrière ces mots se cachent parfois de simples individus qui n’avaient aucune idée du mouvement qu’ils allaient provoquer. Comment un simple hashtag provoque des marches mondiales, fait fléchir des gouvernements et provoque des avancées considérables dans le droit de certaines minorités, c’est ce dont on parle avec François Saltiel, au gré de l’Iran, des Etats-Unis et de la France. Mais ce livre est aussi une occasion de se poser des questions sur la superficialité des réseaux sociaux, qui fonctionnent comme une caisse de résonance mais aussi parfois comme une machine à buzz impulsive.

Et en deuxième partie, place à Creart’ive, le festival qui aura lieu à la Station Gare des Mines ce dimanche 3 juin. La Matinale reçoit pour en parler Charlotte, Anahid et Julie, respectivement chargées de l’Inattendue Galerie à la MIE Bastille, du dispostif Creart’up et de la communauté SINGA. C’est déjà la troisièmecollaboration entre SINGA, l’association qui a pour mission de créer du lien avec des personnes réfugiées en France, et Creart’up, le dispositif pour l’entreprenariat culturel étudiant. Pour vous donner un avant-goût des belles rencontres initiées par SINGA, on vous laisse écouter l’échange musical en direct de Thibaut et Haytham, qui se sont rencontrés à l’association SINGA. Au programme, de nombreux artistes lauréats des concours Creart’up, mais aussi des ateliers cuisine et du théâtre.

Côté chroniques, Vincent nous fait sa propre invitation au voyage, volée dans les pages de « Voyage avec Charley », tandis que Radio Parleur discute avec le collectif « Désarmons-Les » du rassemblement organisé le soir même à l’Hotel de Ville, contre les grenades utilisées par les forces de l’ordre et pour Maxime, mutilé à Notre-Dame-Des-Landes.

Présentation : Elodie Hervier / Réalisation : Antonin Simard / Co-interview : Nina Beltram / Chroniques : Vincent et Radio Parleur / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard