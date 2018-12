La Matinale – Brexit & Girlfight // 17.12

Car en ce jour béni du lundi 17 décembre 2018, le 29 mars 2019 n’a jamais été aussi proche, il nous semblait important dans la Matinale d’évoquer le Brexit et la sortie imminente du Royaume-Uni de l’Union Européenne. Pour comprendre les enjeux de ce bouleversement, nous accueillons Emmanuelle Saulnier-Cassia, professeure agrégée de droit public, spécialisée dans le droit de l’Union Européenne et Christian Lequesne professeur à Sciences Po. Ensemble, ils ont évoqué les tensions au Royaume-Uni mais aussi plus largement la question de la re-création des frontières au sein de l’Union Européenne.

« Est-ce que le parti tory préférera la voix de la raison ? »

Dans la seconde partie de l’émission, nous recevons Myriam Chetouane, responsable de l’association Girlfight Conseils de vie et Sara Achour bénévole au sein de l’association qui souhaite donner aux femmes des outils pour lutter contre les discriminations qu’elles peuvent subir au quotidien, en utilisant les arts martiaux.

« Notre culture n’est pas assez axée arts martiaux »

En plus et car nous n’avons pas peur de bien faire notre travail, nous avons entendu un reportage sur le projet Ohlolos pour découvrir qui se cache derrière les bustes de femmes colorés qui poussent dans les rues de Paris et « the last but not least », Pitoum conclue cette émission avec son ton sans pareil.

