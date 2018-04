La Matinale – Armement en Europe et Collectif Haya // 26.04

Le 13 mars dernier, le Parlement Européen approuvait une enveloppe d’un demi-milliard d’euros, destinés au développement d’équipements dans le secteur de la défense. Cet investissement, pour le moins impressionnant, suscite nombre d’interrogations et d’inquiétudes. Laetitia Sédou, lobbyiste à l’ENAAT, est avec nous, afin d’éclaircir les multiples enjeux et dangers que revêt ce projet. Des choix d’investissements de l’Union, aux intérêts individuels des pays, en passant par les risques potentiels pour la paix, le budget octroyé à la défense par l’Union Européenne n’aura plus de secret pour vous.

En deuxième partie d’émission, coup de projecteur sur l’exposition Éphémère, organisée par le collectif Haya. Le collectif hybride, naviguant entre les genres, organise ainsi une exposition s’articulant autour de l’art urbain et graffiti, mêlant vernissage et documentaire vidéo. Michel, Ronan et Nori, membres et organisateurs, nous présentent l’événement, mais aussi le film, essentiel au projet, et qui se déroulent du 19 au 26 avril à l’Inattendue Galerie.

Côté chroniques, Radio Parleur revient pour nous sur le sort des exilés du 22 rue Colonel Fabien à Aubervilliers.

Présentation : Alban Barthélémy / Réalisation :Adel Ittel / Co-interview : Gabrielle Bayer et Nina Beltram / Chroniques : Radio Parleur / Web : Gabrielle Bayer / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard