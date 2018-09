La Matinale – Arcadi & Langue française : des trésors // 27.09

Que va devenir Arcadi, l’agence culturelle d’Île de France, qui accompagne les porteurs de projets dans les domaines des arts de la scène ? Le 12 septembre, Valérie Pécresse, Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France a dissous l’agence culturelle. Que vont devenir ses projets ? On en parle avec Pierre Martel, représentant du personnel au Conseil d’Administration et porte-parole et Hélène Thomas, chargée de communication de la structure.

« C’est comme apprendre son licenciement en lisant Le Monde. On l’a appris par un communiqué de presse. » Pierre Martel

Arcadi demande du soutien en collectant des signatures. Et la pétition, la voici !

Et puis, on jouera avec les trésors de la langue française en seconde partie d’émission, avec un livre, Crapoussin et Niguedouille. écrit par deux amoureux des mots, Laure de Chantal et Xavier Mauduit. La Matinale reçoit l’autrice pour discuter autour de leurs trouvailles !

« Ces mots, c’est un peu comme des personnes pour nous. Ils naissent à des époques et dans des lieux précis. »

Côté reportage, June de Radio Parleur s’est rendu au rassemblement de soutien aux conseils de discipline qui touche les cheminots pendant cette rentrée.

