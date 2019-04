La Matinale – Aide au développement & Ferme urbaine // 17.04

Zoom ce soir sur l’aide publique au développement, ces dons et prêts préférentiels d’argent consentis par les pays riches et développés aux pays en développement. Boniface Bekangba et David Reviriego, tous deux jeunes ambassadeurs de l’ONG One, qui lutte contre l’extrême pauvreté en Afrique et qui lance un appel aux candidats aux élections européennes à travers la campagne “One Vote 2019” seront à notre micro dans un bref instant.

« Les jeunes doivent se saisir de ces sujets pour porter une égalité humanitaire »

Retour en France, dans la deuxième partie de cette émission, puisque l’on parlera de la ferme ouverte de saint-Denis, dans le 93, qui remet de l’agriculture en milieu urbain et promeut un modèle d’agriculture différent, avec Jeanne Crombez, qui en est la responsable.

Et c’est sans oublier le sel de cette émission : les chroniqueurs, Louis Scocard et Lucie Brillanceau.

