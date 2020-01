La Matinale – Affaire Matzneff // 14.01.2020

Au sommaire de l’édition de ce soir, on parle de l’affaire Matzneff avec Anne-Claude Ambroise-Rendu, historienne, spécialiste, entre autres, d’histoire de la justice et du crime et autrice d’Histoire de la pédophilie XIXe-XXIe siècles, aux éditions Fayard.

En seconde partie de cette émission, Lou reçoit David Christoffel, auteur de documentaires et de créations sonores, il animera prochainement à la BPI du centre Pompidou, “Métaclassique” une émission de radio qui aborde la musique classique de façon à la fois ouverte et originale.

Enfin nous avons les traditionnelles chroniques, ces petits bonbons qu’on attend tous, ce soir c’est Valentine et Lili qui s’y collent, on parlera de podcasts féministes mais aussi de nos chers amis du gestionnaire d’actif Black Rock.

Présentation : Lucas Aubry / Co-interview : Gwendoline Troyano / Réalisation : Victor Benhamou / Chronique : Valentine Desmorat / Chronique : Lili / Zoom : Elodie Hervier / Coordination : Elodie Hervier, Jules Benveniste et Hugo Passard / Web : Gwendoline Troyano