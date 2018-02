La Matinale – JO de PyeongChang & Reconnect // 20.02

En première partie d’émission la Matinale reçoit Antoine Bondaz, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique et spécialiste des deux Corées, pour parler des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang en Corée du Sud. Le 9 février dernier à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2018 à Pyeongchang, les deux Corées ont défilé ensemble malgré les extrêmes tensions entre les deux pays depuis plusieurs années. Antoine Bondaz analyse avec nous les enjeux de ce rapprochement superficiel pour une éventuelle reprise du dialogue.

« Ces Jeux Olympiques ont été présentés comme des JO de la paix par le président Moon Jae-in. C’est un outil à très court terme pour reprendre le dialogue. »

En deuxième partie d’émission, Pierre Digonnet nous présente la startup associative Reconnect. Créée en 2008, son but est de développer des solutions numériques à destination des personnes en situation de précarité. Leur dernière innovation ? Un cloud solidaire permettant le stockage et la sécurisation de documents, outil destiné dans un premier temps aux travailleurs sociaux qui mettent en place le compte pour la personne en situation de besoin. Accessible directement sur internet, le stockage solidaire s’adresse à différents types de public en plusieurs langues et se déploie sur tout le territoire français. Pour devenir « reconnect » il suffit de s’inscrire directement sur le site.

« De grandes antennes sociales nous font aujourd’hui confiance pour déployer nos solutions. »

Côté chronique, Jacques nous présente la propagande culturelle et événementielle de la semaine ! Il nous invite à nous rendre à la collecte de sang organisée place du Panthéon à Paris, du jeudi 22 au dimanche 25 février et nous parle du Festival Les chambres numériques qui aura lieu le vendredi 23 février dans le 8e arrondissement de Paris et qui met en lumière des artistes d’art numérique autour du thème « Relations ».

Présentation : Inès Edel-Garcia / Réalisation : Tiffany Battistel / Co-interview : Nina Beltram / Chroniques : Jacques Bouillié / Web : Claire-Anaïs Rigagneau / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard