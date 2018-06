La Matinale 1998-2018: On a 20 ans pour changer le monde // 25.06

60% des sols sont morts, et le mode de production actuel ne nourrit pas la planète: c’est sur ce constat que s’ouvre On a 20 ans pour changer le monde. Ce documentaire d’Hélène Médigue suit les actions de Maxime de Rostolan, fondateur de l’association Fermes d’Avenir, qui s’emploie à un modèle agricole différent de celui développé depuis les années 60, qui tend vers la surconsommation et dont les effets négatifs sur l’environnement sont multiples. Ce dernier a décidé d’écrire un livre dans la continuité du film, dont il porte d’ailleurs le même titre, pour prolonger la réflexion proposée sur une agriculture nouvelle et écologique. Il l’a publié sous forme de roman épistolaire dans lequel dans lequel il envoie des lettres à différentes personnalités, de Guillaume Meurice au Ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, qui commencent toutes par une question dichotomique par laquelle son interlocuteur ne peut répondre que oui… On parle de ces œuvres et du combat de Maxime de Rostolan avec lui ce soir !

« Quand on voit que le naufrage d’un navire pétrolier sur des côtes peut être positif pour la croissance du PIB: c’est bien que les impacts de l’économie, le capitalisme sur l’environnement nous mène à notre perte. »

Avant de partir en vacances, Louise voulait d’abord nous parler des océans de plastique, dont l’ampleur augmente jusqu’à aujourd’hui faire trois fois la taille de la France…

En deuxième partie, on vous parle de la soirée Le Bonheur est dans le Placard, avant dernière soirée de la tournée des 20 ans de Radio Campus Paris. Elle se tient ce jeudi 28 juin de 14h30 à 1h au Rosa Bonheur ! On en parle avec Camille Regache, animatrice de l’émission LGBT de Radio Campus Paris, Le Placard, qui organise cette événement qui traitera notamment des évolutions depuis 20 ans de la condition des LGBT jusqu’à leur représentation dans la culture.

