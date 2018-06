La Matinale – 1998-2018: Nouvelle-Calédonie & Brouillage // 11.06

Le 4 novembre, la Nouvelle-Calédonie pourra décider de son avenir :

Tous ceux habitant la Nouvelle-Calédonie depuis 1988 sont autorisés à participer au référendum.

en 2006, la Nouvelle-Calédonie avait été ré-inscrite sur la liste des pays à décoloniser.

Steeven Gnipate, journaliste kanak orginaire d’Ouvea, nous explique qu’en 1998, la situation politique était polarisée. On était soit pro-France, soit pro-indépendance. Depuis, le dialogue s’est détendu et trois forces politiques vont devoir co-exister jusqu’au référendum de novembre. Alain Christnacht.

En cas de réponse « non », deux autres référendums viendront confirmer ce choix.

En termes d’enjeux, on parle bien sûr du nickel, qui a représente 75 % de l’activité du Caillou. Les traités seront également à re-négocier en cas d’indépendance. L’Australie, la Nouvelle-Zélande, els pays voisins …

