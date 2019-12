La Matinale – 10 ans !

La Matinale de 19h est l’émission d’actualité, de société et de culture de Radio Campus Paris. Son horaire fait sourire tant son nom fait réfléchir : une Matinale à 19h, c’est effectivement contradictoire. Nous avons voulu profiter des 10 ans de notre programme pour questionner ce paradoxe.

En pleine crise pré-adolescente et sans nous démoraliser face à la grève, nous avons réalisé une émission spéciale dans le studio radio du Ground Control. A nous qui cherchions à donner un sens à notre émission se posait la question de son format. Alors, magazine, matinale, ou complètement autre chose ?

Comment parler d’actualité au quotidien ?

Juliette Petit, dont le mémoire de fin d’études à l’ENS Louis Lumière portait sur le traitement de l’actualité des Matinales et Mélina Huet, correspondante pour France 24 ont répondu aux questions de Tiana.

Concrètement, comment s’organise une matinale ? Comment adapter ce programme historique à la ligne éditoriale de sa radio ?

Marie Bonnisseau et Queenie Tassell pour la matinale de Nova « Pour que tu rêves encore » et Marjolaine Portier-Kaltenbach pour la Matinale de France Musique. Kathleen et Mathieu à la co-interview.

Peut-on traiter de l’actualité de manière quotidienne en s’affranchissant du format matinalier ?

Jeanne a interrogé Jules Lavie, Présentateur et Rédacteur en chef du podcast quotidien « Code Source » sur la question.

Enfin, émission-anniversaire oblige, de nombreux anciens de la Matinale sont venus raconter leur expérience à la Matinale autour de best-ofs, chroniques et reportages en dernière partie d’émission afin de rendre hommage à l’esprit de formation de ce programme.

Le tout présenté par le plus ancien des anciens, celui qui a participé au lancement de La Matinale de 19h, Maxime.

Présentation : Maxime Fassioti / Réalisation : Margot Page & Swann Blanchet / Co-interviews : Tiana Salles, Kathleen Franck & Mathieu Piccarreta / Reportages : Élodie Hervier & Maxime Fassioti / Zoom : Jeanne Thirion / Chroniques : Pitoum, Eliott Janon, Maëlle Savina, Simon Marry & Lucas Aubry / Web : Jules Benveniste / Coordination : Christophe Da Cunha & Jules Benveniste