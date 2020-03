La Manita / Spécial Municipales

Mamadou Niang à Marseille, Ludovic Obraniak à Lille, Fabien Audard à Lorient, Josuha Guilavogui à Toulon, les frères Revelli à Saint-Etienne, on ne compte plus les footballeurs ou ex-footballeurs inscrits sur des listes à travers la France. Réel engagement ou instrument de communication des partis politiques ? Telle est la question qui a constitué le fil rouge de notre émission.

L’équipe de La Manita bouscule ce mois-ci son dispositif, élections municipales obligent. Pour ce troisième numéro, nos chroniqueurs ont eu le plaisir d’échanger avec deux invités de marque.

Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, du Paris Saint-Germain ou encore de l’AC Milan, il est aujourd’hui le candidat de « Décidons Paris » pour la mairie du 18ème arrondissement : Vikash Dhorasoo a été l’invité de Radio Campus Paris en première partie d’émission. Un moment qui a été pour nous l’occasion d’aborder son parcours, les raisons de son engagement politique et quelques points de son programme pour la municipalité.

En seconde partie, José Cobos, ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l’OGC Nice, adjoint à la mairie de Nice en charge de l’événementiel et du mécénat sportifs depuis 2014, nous a partagé les tenants et aboutissants de son travail au quotidien. Cet échange nous a notamment permis de revenir sur son parcours, sa vision de l’engagement politique ou encore les enjeux sportifs à venir pour la ville azuréenne.