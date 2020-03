La Manita à l’expo Ban du Red Star Lab

La Manita était conviée au vernissage de l’exposition « Ban, volume 2 », vendredi 13 mars à Pantin. Collaboration entre les Magasins Généraux et les jeunes du Red Star Lab, la série de photographies est un pont entre la culture et le football. Un merveilleux signe que le second ne délaisse pas la première.

Adrien Dryll et Corentin Rolland, à Pantin.

Souvenez-vous. Des jeunes qui ne rêvent que de ballon rond. Des centres de formation devenus des usines minées par l’impératif de rentabilité. La scolarité et l’ouverture culturelle au dernier rang. Dans son second numéro – à retrouver dans notre page podcasts – La Manita mettait au jour la difficile articulation entre formation sportive et éducation. Sauf qu’à Bauer, « on ne joue pas au football comme ailleurs parce qu’on ne vit pas ici comme ailleurs ». Exception dans son Histoire, exception dans son identité, exception dans la préservation de sa culture, le Red Star est au ban. Depuis toujours.

Des crampons à la plume

Qu’est-ce qu’être au ban, à part, hors du monde et des autres ? Voilà le thème de l’exposition photographique organisée par les Magasins Généraux à Pantin, en collaboration avec le Red Star Lab. Souleymane Camara l’évoquait dans notre émission, ce laboratoire artistique et culturel offre aux jeunes licenciés du club un espace de création. À chaque période de vacances scolaires depuis 2008, preuve de la pérennité d’une initiative unique dans l’Hexagone. Le recyclage, l’architecture du nouveau stade Bauer, les joueurs de 13 à 17 ans se sont jadis essayés à moult projets. Parce que le football n’est pas une fin en soi et qu’un club peut regrouper en son sein tant de chemins différents, le Red Star Lab se forge en « cabane de la culture nomade ».

Cette dernière création, volume 2 de la série Ban, est exposée à Pantin jusqu’au 5 avril (en entrée libre) et résume tout l’esprit d’initiative du club de Saint-Ouen. Celui de conjuguer sport, art et culture. Une série d’ateliers pour libérer sa plume, une autre pour apprendre à se saisir d’un appareil photo, « carte blanche ensuite » dixit Alexis Delwasse, directeur général adjoint du club. Depuis ce vendredi 13 mars, la récompense d’un travail acharné est visible dans ce musée aux allures de hangar. Joueuses et joueurs de 15 à 17 ans ont accompagné par les mots les photographies d’une dizaine de professionnels, mais aussi exposé leurs propres clichés.

Le Red Star, une sous-culture ?

De quoi détruire certains lieux communs quant à l’implication des jeunes apprentis footballeurs. « L’engagement de chacun était incroyable. s’engoue Marie Benaych, jeune commissaire d’exposition. Ils ont tous ce besoin, cette envie d’écrire. On leur offre la liberté et les responsabilités, ils nous remercient par leur assiduité ». Les textes, personnels et engagés, sont ancrés dans le quotidien des jeunes de banlieue, voguant entre espoir et colère. Suspendues dans l’air, les photos mettent en vie la Seine-Saint-Denis, ce Paris d’aujourd’hui et de demain.

Un tableau dont se félicite Alexis Delwasse. « On est fiers de ce projet qui est en plein dans notre ADN ». Notre club, notre culture, notre force. Sa devise le rappelle, plus qu’un club, le Red Star est une culture. Une entité où les traditions se conservent malgré le temps. « Travailler le corps, mais aussi éveiller l’esprit » disait d’ailleurs son illustre fondateur Jules Rimet. Lui avait vu naître la section littéraire du club en 1897. Une section littéraire au sein d’un club de football. Le Red Star nourrit son mythe. Au ban des autres.

Exposition BAN volume 2

14 mars – 5 avril 2020

Du mardi au dimanche de 11h à 20h

Entrée libre

1 rue de l’ancien Canal, 93500 Pantin