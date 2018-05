La Ligue : S4 Ep. 07 : À La French // 03.04.18

La classe à la française, oui, c’est possible !

On le découvre dans cet épisode, très spécial, où je vous délivre quelques-uns de mes favs, de mes protégés, quelques collectors que j’apprécie tellement que je n’en parle pas si souvent. Et quand j’en parle, en général, j’exhume des oubliés des 90s, voire des 80s.

Regardons plus en détails dans les formats courts, si vous voulez rire, vous cultiver, et un peu pleurer, en s’attardant sur des inconnus et oubliés, ou des plus connus mais ringards, ici, ou encore là avec ironie, ou -attention croute old school- ici ou là ou par exemple par là… ou encore ici et aussi, un des formats courts les plus podcastés, celui sur le duo Chamfort/Gainsbourg

Bref, si vous voulez en savoir plus, y a de quoi faire !

La playlist :

#01 : Jacques Higelin — « Champagne Pour Tout Le Monde »

#02 : Charles Trenet — « Landru » ALORS là, si c’est pas la classe à la française. Danser des claquettes en parlant d’un tueur en série.

#03 : Serge Gainsbourg — « Les Playboys » Version bien supérieure à celle de Dutronc. Oui. Parce que le king, quoi.

#04 : Serge Gainsbourg — « En Relisant Ta Lettre »

#05 : Serge Gainsbourg — « Laissez-Moi Tranquille »

#06 : Serge Gainsbourg — « Les Goémons » (Oui, Serge sait tout faire. Magnifique et dramatique)

#07 : Serge Gainsbourg — « Boomerang » (Démo, mais meilleure que la version sortie par Dani qui l’avait refusée, à l’époque. On en tirera les conclusions qu’on veut!)

#08 : Daniel Darc — « Les Remords » (bien rock’n roll, il a beau être tardif c’est un de ses meilleurs titres.)

#09 : Téléphone — « Dure Limite » (Un titre d’ouverture particulièrement ambitieux et réussi. On sent tout de suite un changement de niveau, avec Bob Ezrin à la prod)

#10 : Téléphone — « Ex-Robin Des Bois » (Rappel pour les petits jeunes : cette chanson est sortie après l’arrivée à l’Elysée de Mitterrand et de la gauche. Oui ça parait loin !)

#11 : Téléphone — « Le Taxi Las » (Génial titre qui plonge dans une ambiance feutrée, une machine à voyager dans les ’80s françaises)

#12 : Téléphone — « Hygiaphone » (Et là, je vous laisse chercher sur internet si vous ne savez pas ce que c’est…)

#13 : Jean-Louis Aubert — « Les Plages » (Un titre que j’affectionne particulièrement. Tiré du premier album solo de Aubert après le split, c’est l’archétype d’une pop-rock française pleine d’émotion, comme on arrive plus à en faire. Gros thumb up, les gusses !)