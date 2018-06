La Ligue : L’appel ou le mix du 18 juin // 18.06.18

Difficile à croire, mais pourtant vrai les gusses : le Général était pas le dernier quand il s’agissait de digger de la New Wave ou de slapper avec Prince à Minneapolis. Surtout vu la différence de taille, vous imaginez. Mais pourquoi je vous parle de ça, me direz-vous?

Pour célébrer l’appel du 18 juin — alors entendu par quasiment personne, de ce général que personne ne connaissait —, devenu le symbole de la résistance française et de la libération, la direction de Radio Campus Paris a voulu faire appel à des références historiques, ludiques, ancrer le discours dans un programme agréable à écouter tout en faisant un lien culturel fort avec l’héritage de l’appel du 18 juin 40.

Ce merveilleux projet passe donc totalement à côté de son objectif, puisque c’est La Ligue et le Dr Bro les bras chargés de vinyles qui va se charger de la mission !

Mais ça ne veut pas dire que vous n’allez pas avoir de surprises… Oui, Incompris oblige, on a une direction artistique à respecter ici, hein, on rigole mais faudrait pas se disperser, on est sur la Face B de la musique ici madame, monsieur, hein ! Alors on s’est débrouillés pour sortir de la cave du Dr Bro des incompris du Général !

Car si l’on fera l’impasse du fameux discours, on entendra quand même le Général, oui : je vous mixerai de rares enregistrements originaux (et je ne dirai pas comment je me les suis procurés…), et vous constaterez également à quel point les déclamations du Général s’accordent parfaitement avec un bon Tears For Fears. Eh oui, forcément…

Ce qui aurait donc pu être sauvé en respect et toute dimension pédadogique vont bien sûr être foulés au pied, mais je vous le garantis, pendant 2 heures, de 22h à minuit le 18 juin, en direct sur les ondes, vous allez avoir des surprises, comme ta grand-mère quand elle a entendu l’appel du Général en 40…