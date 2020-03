La Ligue des Albums Incompris [Psycho Killer] // 08.02.2020

Quoi de mieux, pour démarrer 2020, que de parler de psychopathes ?!

Je l’avoue, cette thématique est large, mais elle a le mérite d’offrir plein de choses bien névrosées !

Et de plus, elle nous permet, au lieu de foncer directement sur la fameuse thématique du morbide que l’on abordera, d’aller voir du côté de ceux qui ont des problèmes de gestion avec leurs pulsions ! Bien sûr, le titre de la playlist fait référence au fameux titre que l’on écoutera en ouverture, des Talkings Heads, avec quelques mots mythiques en français inside.

Mention spéciale au titre de Police cependant, qui même s’il est, lui, possible de le lire à la lumière de la manipulation politique, qui a marqué tous les gens ayant vu Copycat dans les années 90. Si ce n’est pas fait, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

TRACKLIST

1/ Talking Heads – Psycho Killer

2/ Duran Duran – A View To A Kill (le meilleur son de tous les James Bond du monde entier ! Le clip vous en convaincra, cocorico !)

3/ Nine Inch Nails – Big Man With A Big Gun. « Shoot ! Shoot ! Shoot ! » (serein)

4/ Nine Inch Nails – March Of The Pigs. « Take the skin and peel it back, now doesn’t it make you feel better ? » (SEREIN, on a dit)

5/ The Police – Murders By Numbers. À noter que c’est, techniquement, le tout dernier titre du groupe, car il clôt l’album Synchronicity (voir ici un des passages où on l’entend dans le film Copycat)

6/ Marilyn Manson – Get Your Gunn (y a pas de faute, on parle ici du Dr Gunn, médecin connu pour pratiquer des avortements et tué par des militants pro-life. Aaaah, l’Amérique…)

7/ De La Soul – Millie Pulled A Pistol On Santa (il faudra l’écouter pour comprendre pourquoi Millie fait ça ! Ou écouter le podcast…)

8/ Patti Smith – Land (un titre historique, culte, gigantesque, qui est composé en réalité de 3 sous-parties: Horses/Land of a Thousand Dances/La Mer (De), il n’y a qu’à voir au-delà de l’épopée sonore, la longueur des textes. Et il y a pour changer du sang, avec notre brave Johnny qui finit, pour échapper à l’illumination, par se trancher la gorge. Serein, on a dit !)