La Ligue des Albums Incompris [La Mort, c’est cool] // 07.03.2020

Une émission remplie d’anecdotes sur des chansons parfois pas si gaies qu’elles en ont l’air, et d’autres fois aussi morbides qu’elles en ont l’air…

TRACKLIST

1/ Turbonegro – All My Friends Are Dead

2/ Gilbert O’Sullivan – Alone Again (Naturally) (DEPRESSSSSSIIIIIION !)

3/ The Cure – One Hundred Years

4/ Christian Death – Cavity (First Communion)

5/ Shadow Project – Hounds Upon The Hare

6/ Nine Inch Nails – The Great Below

7/ Monty Python – Always Look On The Bright Side Of Life (Toute la philosophie du monde en une chanson)