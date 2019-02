La Ligue des Albums Incompris : Brian Sounds // 09.02.19

Brian, mais quel Brian? Brian Wilson bien sûr ! Le génie derrière les Beach Boys a œuvré aussi comme producteur derrière de très nombreux projets obscurs dans les années 60. Ces pépites démontrent à quel point Brian savait composer toute la musique de son époque, et recèle aussi des perles qui ont leur place dans le canon des Beach Boys.

On se retrouve samedi 9 février à 19h sur les ondes pour découvrir ces titres de l’ombre !

Si vous voulez vous échauffer et relaxer vos oreilles, nous aborderons des anecdotes et des chronologies que vous pouvez déjà retrouver avec quelques anciens épisodes :

— L’épisode consacré au premier album solo de Brian, sorti en 1988,

— Celui qui présente le seul album solo sorti du vivant de Dennis Wilson, un monument musical et d’émotion,

— Un épisode pour le plaisir, consacré à l’album Surf’s Up, pierre angulaire et tournant sombre avec une histoire très particulière,

— Le cultissime épisode où l’on parlait d’adult/child, un album qui…. N’est tout simplement pas sorti (rassurez-vous, on a des démos) !

— Dans le même giron, l’histoire complètement dingue de l’album californien sur le thème de la pluie, de Jan & Dean (mais fait pendant que Jan était dans le coma, ça fait toujours plaisir)

— Un format long, proche de l’épisode de samedi, où je vous avais présenté et commenté des bootlegs et démos de Brian et donc des Beach Boys (ce groupe étant LE groupe des démos et des histoires infinies)

Ca devrait vous tenir en haleine jusqu’à samedi 19h, préparez l’autobronzant !