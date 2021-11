La Ligue des Albums Incompris // 10.10.2021

C’est la rentrée et c’est pas volé ! On reprend 2021 avec une émission par mois, le dimanche, à 22h.

Pour cette première de la saison, on reprend avec plusieurs pépites, en voyageant sur 60 ans de musique culte !

On démarrera par un titre de la rentrée 2021 du Dr Bro, et en milieu d’émission, il sera temps de faire un petit break sur un mystère encore non résolu… Seule sa guitare siège autour de la table de la Ligue, j’ai présenté Jim Sullivan. Voyage dans un folk rock merveilleux et indépassable, éclairé par les extra-terrestres… Oui, les extra-terrestres.

Let’s go !

Playlist:

Matthew E. White – Let’s Ball (un titre de 2021 avec un clip de 2021 !)

Witch – It’s Alright (de la funk zambienne des années 70, tu peux pas t’ambiancer mieux qu’avec ça)

Zven Wunder – Chamomille (sur l’album Eastern Flowers, là, ça envoie du riff de bois d’arbre)

Jim Sullivan – Highways (Je vous laisse découvrir l’histoire durant le podcast, mais là, vous vous mettez dans le noir, en stéréo, et vous montez le son)

The Field Mice – Five Moments (L’angleterre méconnue des 80/90s, une passion du Dr Bro comme vous le savez !)

Marie Davidson & L’Œil Nu – Persona (du millésime 2021, et pour ceux qui connaissent bien l’album culte Loveless de My Bloody Valentine, vous devriez vous sentir en terrain connu…)

Soul Coughing – Is Chicago, Is Not Chicago (encore un son 90s à souhait et oublié)