La Fraîche Liste d’été, avec Camille, Simon, Faustine et Erwan // 20.07.2022

La saison 2022/2023 touche à sa fin, et l’équipe de programmation de la Fraîche Liste ne voulait pas vous abandonner comme ça ! Faustine, Simon, Camille et Erwan se retrouvent donc tous les quatre en studio pour revenir sur les moments forts de l’année, la soirée du festival Avance Rapide et les morceaux et artistes qui nous ont passionnés. Sous forme d’un petit jeu, l’équipe tente également de décortiquer le travail de programmateur.trice et de se mettre dans la tête des uns et des autres.

Suivez la Fraîche Liste sur Instagram, et n’hésitez pas à vous abonner à la playlist Spotify pour découvrir chaque mois notre sélection d’une trentaine de titres actuels, frais, de la scène rap émergente au rock indépendant en passant par tout ce qu’on trouve au milieu (sauf le reggae).

Une émission réalisée par Camille Masson, avec Simon Huvert, Faustine Moulin et Erwan Duchateau.