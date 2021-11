La Fraîche Liste de novembre, avec Léonie Pernet // 17.11.2021

Cette saison, la Fraîche Liste met à l’honneur les artistes qu’elle diffuse dans une émission mensuelle faite de découvertes, de confessions et de musique. Les trois programmateurs.rices vous invitent à faire plus ample connaissance avec l’une des voix qui les a sédui.te.s ce mois-ci, et à découvrir la sélection mensuelle plus en profondeur.

Notre invitée du mois se présente avec son deuxième album Le Cirque de Consolation un peu plus comme une chanteuse, et prends à bras le corps la langue française pour délivrer un message d’amour, d’attention à l’autre, de possibilité d’un mieux. Léonie Pernet est dans la Fraîche Liste de novembre avec son titre « Hard Billy » et nous fait l’honneur d’être sur notre plateau !

Faustine s’est jointe à nous pour nous ramener dans la douceur candide d’un été en forme de parenthèse enchantée au son du dernier album de Lorde.

Une émission réalisée par Camille Masson, présentée par Simon Huver et Erwan Duchateau.

Léonie Pernet se produira sur la scène du Trianon le 25 mars prochain, une date à ne pas manquer !