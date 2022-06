La Fraîche Liste de juin, avec Annie .Adaa // 06.04.2022

Cette saison, la Fraîche Liste met à l’honneur les artistes qu’elle diffuse dans une émission mensuelle faite de découvertes, de confessions et de musique. Les quatre programmateurs.rices vous invitent à faire plus ample connaissance avec l’une des voix qui les a sédui.te.s ce mois-ci, et à découvrir la sélection mensuelle plus en profondeur.

Et cette saison, la Fraîche Liste vous invite en festival ! Radio Campus Paris organise le festival Avance Rapide, et à cette occasion la Fraîche Liste vous invite à une soirée concert exceptionnelle au FGO Barbara (Paris XVIII, métro Barbès) avec à l’affiche : Annie .Adaa, Felower et Urumi ! La billeterie juste ici.

Notre invité du mois a marqué la première partie de l’année sur la scène rap avec un projet singulier, sombre et mélodieux, marqué par des voix criées dans les aigues et une direction artistique sombre et brute. Il est également l’un des trois artistes qui sera à l’affiche de la soirée Fraîche Liste du festival Avance Rapide, organisé par Radio Campus Paris : Annie .Adaa était dans la Fraîche Liste de mars avec son titre « Ultraviolence » et est avec nous pour l’émission de la Fraîche Liste de juin !

Une émission dans laquelle Faustine nous parle de Paris l’été, de la douceur des cimetières et d’un peu de bonheur, car il en faut. Présentée par Simon Huvert et Erwan Duchateau, et réalisé par Camille Masson.

