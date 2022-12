La Fraîche Liste de décembre, avec Gurl // 14.12.2022

Cette année, la Fraîche Liste est en direct ! Un mercredi par mois, de 21h à 22h30, l’équipe de programmation vous invite dans à découvrir un.e artiste de la sélection, au cours d’une discussion tout en longueur sur le son, la musique, les émotions.

En ce mois de fêtes, la Fraîche Liste vous offre un cadeau qu’on souhaitait vous faire depuis longtemps : un groupe de rock ! Les gars de Gurl Alexis et Gabriel se joignent à nous pour évoquer leur premier EP Garden Party, le travail en studio quand on est un groupe de musiciens et qu’on cherche à retranscrire une certaine énergie sur bande, le fait de chanter du rock en anglais, faire sa promo sur TikTok… L’occasion de découvrir « My Dream Car », leur nouveau single !

Emporté par la fête, Simon nous fait goûter un verre de vin au détour d’une chronique sur Clovis Ochin.

Suivez la Fraîche Liste sur Instagram, et n’hésitez pas à vous abonner à la playlist Spotify pour découvrir chaque mois notre sélection d’une trentaine de titres actuels, frais, de la scène rap émergente au rock indépendant en passant par tout ce qu’on trouve au milieu (sauf le reggae).

Une émission présentée par Faustine Moulin, avec Simon Huvert, Erwan Duchateau et Mathilde à la réalisation.