La Fraîche Liste d’avril, avec Gen et Mehdi des Bains Soifs // 06.04.2022

Cette saison, la Fraîche Liste met à l’honneur les artistes qu’elle diffuse dans une émission mensuelle faite de découvertes, de confessions et de musique. Les quatre programmateurs.rices vous invitent à faire plus ample connaissance avec l’une des voix qui les a sédui.te.s ce mois-ci, et à découvrir la sélection mensuelle plus en profondeur.

Nos invités du mois représentent tant la nouvelle vague de talents que compte le rap français, avec une premier EP en 2021 marqué par des mélodies splendides et une écriture fine et imagée, que la volonté d’émancipation qui anime cette nouvelle vague avec la création il y a trois ans des Bains Soifs, collectif d’artiste et label distribué par Jeune à Jamais. Accompagné de Mehdi, Gen est dans la Fraîche Liste d’avril avec son nouveau titre « Mon Froids Militaire » !

Une émission dans laquelle Faustine nous parle également des chansons d’amour tragiques, illustrée par les mélodies de Black Sea Dahu. Présenté par Simon Huvert et Erwan Duchateau, et réalisé par Camille Masson.

Suivez la Fraîche Liste sur Instagram, et n’hésitez pas à vous abonner à la playlist Spotify pour découvrir chaque mois notre sélection d’une trentaine de titres actuels, frais, de la scène rap émergente au rock indépendant en passant par tout ce qu’on trouve au milieu (sauf le reggae).