« La face cachée », « Speed Actu » et « Derrière les réseaux » // Collège République

« La face cachée », « Speed Actu » et « Derrière les réseaux », trois émissions écrites, animées et réalisées par les élèves de 4ème 6 du collège République.

La face cachée

Hinda, Binta, Fatma, Henda et Mohamed vous présentent leur émission tournée autour du monde de l’influence. Après l’interview de Fatma qui se confie sur son travail d’influenceuse et la place que cela prend dans son quotidien, vous aurez l’occasion d’écouter Amira qui raconte l’importance qu’ont eu les réseaux sociaux pour gérer des problèmes de sa vie personnelle.

Cette émission a été réalisée par Henda et Mohamed.

Musique : On the low (speed up) – Burna Boy

Speed Actu

Jihan, Onur, Mahmoud, Samy, Lucas et Lorie font le tour des actualités sur Radio Campus Paris. Tandis que Samy et Mahmoud réfléchissent à la situation des réfugiés ukrainiens, Lucas propose un flash actu et météo. Enfin Lorie nous partage ses animés japonais favoris.

Cette émission a été réalisée par Onur.

Musique : Thelema – øfdream

Derrière les réseaux

Mariam, Fahim, Gurjot, Nilaxshika et Assiyah s’intéressent au danger des addictions aux réseaux. Pour en parler, Gurjot reçoit KMS, un influenceur qui témoigne sur son propre rapport aux réseaux sociaux. Ils laissent ensuite la parole à Nilaxshika qui averti sur les malveillances auxquelles on peut-être confronté sur les grosses applications sociales.

Cette émission a été réalisée par Assiyah.

Musique : Blinding Lights – The weekend

Cet atelier a été réalisé le 23/06/2022 et animé par Hugo Passard et Camille Masson dans le cadre des ateliers d’initiation aux pratiques radiophoniques « A vous les studios », organisés par Radio Campus Paris.