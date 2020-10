La demi-heure // Les inégalités à l’école // 20.10.2020

Avec l’école de la confiance, et comme ses prédécesseurs et prédécessrices, Jean-Michel Blanquer promet que l’école va « gommer les inégalités ». Mais est-ce vraiment le cas ?

A quoi sert l’éducation nationale publique ?

On essaie de toucher du doigt la question dans le sujet chiant du jour.

Dans la revue de presse on parlera de l’actualité chaude du moment : les retraites (si, si, c’est chaud, on vous jure !)

Mais en début d’émission, car plus rien n’a de sens, nous allons parler chômage et service public de l’emploi avec Hadrien Clouet, post-doctorant au CSO de Sciences Po.