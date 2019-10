LA BRINGUE RECOIT MARBLE ARCH EN LIVE ET ENTRETIEN // 19.10.19 💥

Pour cette toute première Ă©mission de La Bringue, nous accueillons le groupe d’indie pop MARBLE ARCH dans les studios de Radio Campus Paris. Les 5 parisiens viennent nous prĂ©senter l’album « Children of the Slump » (les enfants de la crise) sorti en mars 2019 chez GĂ©ographie, et avec lequel ils tournent actuellement en France et en Europe. On parle avec eux de cet album qui fait suite Ă l’opus « The Bloom of Division »(2015), entièrement Ă©crit et composĂ© par Yann Le Razavet Ă l’origine du projet Marble Arch. Au programme de ces 2h d’Ă©mission : entretien avec Marble Arch, passage en revue des dernières sorties et des lives qu’on a apprĂ©ciĂ©, une playlist concoctĂ©e avec soin et le tant attendu LIVE !! Dans chaque Ă©mission nous ouvrirons aussi un dĂ©bat sur un sujet mĂŞlant actu et musique. « Pour ou contre les albums posthumes ? », c’est le lièvre que nous soulevons ce mois.

Marble Arch Ă©tait au dĂ©part le projet solitaire de Yann. Il a Ă©crit et composĂ© son premier album « The Bloom of Division » lorsqu’il vivait Ă Saint-Brieuc oĂą il travaillait dans l’architecture. Parmi ses inspirations Ă ce moment : le titre « O Pamela » de The Wake et le groupe Foxes in Fictions, qui font tout deux parties de la sĂ©lection musique du groupe pour cette Ă©mission. L’histoire ensuite, ce sont des amis musiciens venus se greffer au projet en donnant ainsi de l’ampleur Ă des partitions minutieusement Ă©crites. Quatre ans plus tard on accueille avec joie la succession, avec ce 2e album « Children of the slump » : un opus magnifiant la mĂ©lancolie de notre Ă©poque. Marble Arch interprète 4 titres en live : « Gold », « Your Song », « Today » et « I’m on my Way ». Les prochaines dates de leur tournĂ©e seront annoncĂ©es très bientĂ´t, suivez leurs rĂ©seaux sociaux pour ne manquer aucune info. FB, insta.

RETROUVEZ LA PLAYLIST DE LA BRINGUE E01 SUR TOUTES LES PLATEFORMES

Pour les pressés, ci joint la playlist de cette émission :