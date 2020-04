LA BRINGUE, PLAYLIST CONFINEE & MESSAGES VOCAUX // 04.04.2020

La Bringue épisode 7, saison 1. Une émission qui devait être en direct et en live avec un groupe invité… mais la Bringue est comme nous tous confinée. On vous emmène au 7e ciel en musique avec 2h de sons, d’archives audio et des petits messages laissés sur le répondeur. Merci à Alexandre de Film Noir et David Shariaty de Niko Yoko pour leurs douces pensées.

Archives audio : extrait de « Agnès Varda, ses leçons de féminisme » – INA // extrait de « Rendez-vous vous êtes cernés avec Catherine Ribeiro » – France Inter 1995 // extrait de « Rocker Patti Smith, ‘Dream of life’ – NPR radio 30/10/2009

La playlist musique est disponible ici :