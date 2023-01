La Bringue : Noël à l’International // 28.12.2022

Pour cette quatrième saison c’est Flavie et Julian de l’association La Liaison qui prennent les rennes de l’émission. La Liaison c’est une association d’organisation de concerts qui a plus d’une corde à son arc et qui ajoute cette année une émission de radio.

Pour la troisième émission de cette saison, l’équipe de La Bringue c’est déplacé à l’International dans le 11ème arrondissement pour le marché de Noël indé qui a eu lieu le 17 décembre.

Au programme de l’émission 1h30 de conversation avec des exposants avec notamment les labels Entre-soi, Grande Rousse Disques, Arvo Disques ou encore le média Le Gospel. On retrouve aussi une chronique de l’EP Prestissimo de Vestes. Enfin pour clôturer l’émission on retrouve une playlist composée de morceaux sortis sur des labels présents lors de ce marché.

Dans la playlist de l’émission :

Pasta Grows On Trees – Slow avec toi

Marietta – He weeps for you

Moutarde et Miel – Le Brasier

Vestes – laisser couler

Kate Bush – Running up That Hill

Ottis Coeur – Léon

Teeth – Dogsheaven

Seasonal Affective Disorder – Numbers

Healess – The Garden

Bops – Tomboy

Rose Mercie – Un château

Jaromil Sabor – On my mind

Sean Trelford – Dearest One

Cosmopaark – Haunted House

Tapeworms – Crush Your Love

Sir Greggo – Bleeding Lust

Présentation : Flavie Mazier / Réalisation : Manon / Chroniques : Simon Dumottier et Julian Boulbard / Générique et jingle : Jules aka Médaille

Suivre la Bringue sur Instagram