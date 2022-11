La Bringue : Bleu Reine & Silence Kills // 02.11.2022

Pour cette quatrième saison c’est Flavie et Julian de l’association La Liaison qui prennent les rennes de l’émission. La Liaison c’est une association d’organisation de concerts qui a plus d’une corde à son arc et qui ajoute cette année une émission de radio.

Pour la deuxième émission de cette saison, l’équipe de La Bringue a reçu Bleu Reine et Simon Dougé l’un des programmateurs qui se cache derrière Silence Kills.

Au programme de l’émission 1h30 de conversation , un live acoustique de Bleu Reine et des chroniques avec Simon aka Vestes qui nous a parlé de l’EP de Medaille dans sa chronique » Conflit d’intérêt et Julian qui nous a parlé des concerts à ne pas manquer en novembre.

Dans la playlist de l’émission :

Bleu Reine – Loin des lions

Janela – Canopé

Josephine Network – Me and My Boys

Eggs – Local Hero

Dye Crap – Coolronie

Etienne Daho et Dominique A – En surface

Medaille – La baie des anges

Kate Bush – Love and Anger

Karel – The Talk In Town

Prise de risque – y2k

Samara Joy – Cant Get Out of This Mood

Th Da Freak – Please don’t cry in my arms

Comett – Love is what you make it

Présentation : Flavie Mazier / Réalisation : Manon et Marilou / Chroniques : Simon Dumottier et Julian Boulbard / Générique et jingle : Jules aka Médaille

Suivre la Bringue sur Instagram