La Bringue : Bibi Club // 19.04.2023

Pour cette quatrième saison c’est Flavie et Julian de l’association La Liaison qui prennent les rennes de l’émission. La Liaison c’est une association d’organisation de concerts qui a plus d’une corde à son arc et qui ajoute cette année une émission de radio.

Pour la huitième émission de cette saison, l’équipe de La Bringue a reçu le duo Bibi Club.

Au programme de l’émission 1h30 de conversation avec les invitées et un live de 3 morceaux de Bibi Club en fin d’émission. Coté chronique, Simon aka Vestes était absente et excusé et Julian nous a présenté comme à son habitude les concerts a ne pas manquer durant le mois.

Dans la playlist de l’émission :

Bibi Club – La Nuit

Bibi Club – Femme-Lady

Bibi Club – L’oiseau rouge

Cindy – The Price is Right

Plants and animals – Stay

Valence et Ariane Roy – Charlie

Kirouac – back

Ptit Belliveau – Demain

Grand Public – Lundi normal

Vanille – le bois

Stereolab – La boob oscillator

Marine Girls – A place in the sun

Jonathan Personne – Deux yeux au fond d’une pièce noire

Présentation : Flavie Mazier / Réalisation : Marilou / Chroniques : Simon Dumottier et Julian Boulbard / Générique : Jules aka Médaille