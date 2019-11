LA BRINGUE AVEC SILLY BOY BLUE EN LIVE ET ITW // 16.11.19 🌟

Pour la première Ă©mission de La Bringue en direct (et la 2e depuis sa crĂ©ation), nous avons eu l’immense joie d’accueillir SILLY BOY BLUE en interview et live. Ana Benabdelkarim de son vrai nom, a sorti son premier EP « But You Will » en octobre 2018. Il y a quelques mois elle a remportĂ© le prix des iNOUĂŻS du Printemps de Bourges 2019, une belle reconnaissance pour celle qui avoue souffrir d’un petit syndrome de l’imposteur. Alors qu’elle est encore en pleine tournĂ©e pour cet EP, Silly Boy Blue s’est arrĂŞtĂ©e dans les studios de Radio Campus Paris pour interprĂ©ter 3 titres en live : « Lea’s birthday », « The Fight » et « Cecilia ». Au sommaire de l’Ă©mission : interview avec Silly Boy Blue et live en fin d’Ă©mission, passage en revue des derniers concerts apprĂ©ciĂ©s, des sorties remarquĂ©es (El Ayacha, Dharma Bum & Kumusta) et livres et documentaires vus/lus, ainsi qu’une rencontre avec le mĂ©decin psychiatre Jean-Victor Blanc auteur du livre « Pop et Psy » (Ă©ditions Plon, octobre 2019) pour parler de la santĂ© mentale des musiciens (interviewenregistrĂ©e).

Pendant un temps associĂ©e Ă Raphael D’hervez avec qui elle forme le duo PĂ©gase pour l’album « Another World », aujourd’hui elle vogue seule. Silly Boy Blue porte sur scène ses propres chansons, inspirĂ©es d’histoires très personnelles. Enfant des annĂ©es 90, elle a grandi avec des figures auquelles elle voue une admiration comme Bowie – Silly Boy Blue est le nom d’une de ses chansons – et cite souvent The Cure, Marilyn Monson Joy Division, et Dolan et Gondry pour le cinĂ©ma. RĂ©cemment elle a repris Ă la tĂ©lĂ©vision la chansons de Tatu « All the things she said ». Rien ne l’arrĂŞte, rien ne l’effraie, elle fight, elle grandit. Elle sera prochainement en concert le 22 novembre Ă MontrĂ©al pour M for Montreal, le 24 novembre en cloture du festival Les BorĂ©ales au Cargo Ă Caen, et le 27 novembre au Club Transbo Ă Lyon. Toutes les infos sur ses rĂ©seaux sociaux : instagram et Facebook.

Les rĂ©fĂ©rences de l’Ă©mission :

Les documentaires : “Glam rock, splendeur et décadence” de Christophe Conte avec la voix de Rebecca Manzoni. Disponible sur Arte jusqu’au 25 nov. « Jane Birkin, simple icône » de  Clélia Cohen. Disponible sur Arte jusqu’au 3 déc. « How To Be: Mark Ronson » en accès libre sur Youtube.

Livres : « Paradoxia » de Lydia Lunch, journal d’une prĂ©datrice, 1998. « Pop & Psy » de Jean-Victor Blanc, Ă©ditions Plon, octobre 2019.