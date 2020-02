LA BRINGUE AVEC IAN CAULFIELD EN LIVE ET ITW // 08.02.20

Dans cette 5e émission de La Bringue en direct, nous avons reçu le jeune artiste français Ian Caulfield en entretien et live acoustique. Pour la première fois dans cette émission, nous avons eu le privilège d’entendre en live des morceaux qui ne sont pas encore disponibles sur les plateformes d’écoute, mais néanmoins joués sur scène par Ian qui enchaîne en ce début d’année les déplacements et les concerts. En live acoustique guitare voix, accompagné de son amie Amélie au glockenspiel, il interprète 3 morceaux : “Pas grand chose”, “Tu me manques” et “A la mode”. Au sommaire de cette émission de 2h en compagnie de Ian Caulfield : dernières sorties musique dont le très bel album du groupe parisien En Attendant Ana “Juillet”, un avis argumenté sur le documentaire “Miss Americana” retraçant le parcours de Taylor Swift; et dans l’instant chronique on s’interroge sur le Brexit et la musique : quelles conséquences pour l’industrie musicale ? On fait aussi un tour dans l’ipod (violet nous a t’il dit) de Ian Caulfield et on vérifie qu’il dit vrai sur ses goûts.

Ian fait partie des 13 artistes sélectionnés par le chantier des francos qui est un tremplin, un accélérateur de carrière reconnu. Chaque année des artistes sont sélectionnés par le festival des Francofolies de la Rochelle pour intégrer ce dispositif d’accompagnement. S’il a été sélectionné c’est parce qu’il a de belles chansons à présenter, des titres qui sortiront dans les prochains mois. Pour patienter il nous a offert un premier single “Pas grand chose”. Sur ce titre résolument pop au texte soigné, on entend des choeurs d’enfant qui l’accompagnent sur le refrain. Dans le clip on le voit se confronter à un monstre presque de papier, un loup en carton pâte dont on ne voit que l’ombre mais qui semble, malgré son manque de consistance, être très effrayant. Un loup métaphorique. De la musique adulescente, directe et criée, comme une petite révolte de l’âme. Dans les prochains mois il continue d’enchaîner les dates pour passer près de chez toi.

Les références de l’émission :

Le documentaire : “Miss Americana” (2020) sur Taylor Swift, Netflix. Les articles : “Musique et Brexit : vers l’accident industriel ?” Libération 04/10/19; “Au Royaume-Uni avant le Brexit, l’angoisse des musiciens” Télérama 27/12/19.