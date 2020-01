LA BRINGUE AVEC FILM NOIR EN LIVE ET ITW // 11.01.2020

Dans cette 4e émission de La Bringue en direct, nous avons accueilli avec joie le groupe français Film Noir pour un live exceptionnel. Film Noir c’est le tout jeune groupe de rock indé cold wawe qu’ont formé Joséphine et Alexandre de la Baume en 2019. Rapidement la fratrie a fait appel à ses amis musiciens pour enrichir cette formation née avec le live. Le 15 novembre 2019 est sorti leur premier EP “Vertiges (Man of Glory)” qui contient 5 titres dont “Man of Glory”, “Demain Berlin” et “Brûlant” qu’ils interprètent en live, ainsi que la reprise de Léonard Cohen “I’m Your Man“. Au sommaire de ces 2h d’émission : on parle du documentaire “Drunk in the House of Lords” (2009) de Pierre Chautard et Matthieu Culleron sur le groupe de punk Poni Hoax, des lives de MOTO et Bagarre, du livre “Streets of New-York” de Philippe Brossat (Le mot et le reste). Côté sortie on se concentre sur Betty The Nun et le collectif Afterschool. Et enfin dans l’instant chronique – qui nous permet d’aborder un thème d’actualité – on parle du traitement médiatique accordé au dernier rapport du projet Voltaire sur les jeunes, la musique, et l’orthographe dans le reportage de BFM TV “Dis moi la musique que tu écoutes, je te dirai ton niveau en orthographe”.

Quelques jours après la sortie de leur EP, Film Noir a assuré la première partie des Black Lips à la Maroquinerie à Paris, puis enchaîné avec un concert à la Boule Noire le lendemain. C’est là que nous avons eu le béguin pour eux et leur musique. Séduites par leur côté rétro mais chic, leurs guitares vintages aux riffs efficaces et cette dose raisonnable de sons saturés qui donne un côté très brut aux compositions. Les textes sont écrits en deux langues anglais, français par Joséphine. Le live est péchu. En les voyant, on se surprend à être nostalgique d’une époque qu’on a pas connue, les groupes de rock des années 80 qui jouaient dans des rades. La scène londonienne, la scène new-yorkaise. Film Noir sera en concert aux Etoiles le 29 janvier pour la soirée Eskisse.

Les références de l’émission :

Le documentaire : “Drunk in the House of Lords” (2009) de Vidéo non répertoriée disponible sur Youtube pour une durée non déterminée. Livre : “Streets of New-York” de Philippe Brossat, éditions Le Mot et le Reste, 2019.