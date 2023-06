La Bringue : Attention le tapis prend feu // 14.06.2023

Pour cette quatrième saison c’est Flavie et Julian de l’association La Liaison qui prennent les rennes de l’émission. La Liaison c’est une association d’organisation de concerts qui a plus d’une corde à son arc et qui ajoute cette année une émission de radio.

Pour la dixième et dernière émission de la saison, l’équipe de La Bringue a reçu Carla et Martin du groupe Attention le tapis prend feu.

Au programme de l’émission 1h30 de conversation avec les invitées et un live en fin d’émission. Coté chronique, Simon aka Vestes est revenu avec son zapping souterrain Julian nous a présenté comme à son habitude les concerts a ne pas manquer durant le mois.

Dans la playlist de l’émission :

Attention le tapis prend feu – Preload Fire

Yeule – Sulky baby

Attention le tapis prend feu – LEVEL 1 SYNTHOI

Pythies – Models Playing Rockstars

Plus Plus Plus – Spécial

Médaille – Le Sable Et Le Sang

Meth Math – Conejo Malo

Présentation : Flavie Mazier / Réalisation : Ugolin / Chroniques : Simon Dumottier et Julian Boulbard / Générique : Jules aka Médaille