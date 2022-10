La Bringue : Alvilda & Terry Russell // 05.10.2022

C’est le grand retour de la Bringue !

Pour cette quatrième saison c’est Flavie et Julian de l’association La Liaison qui prennent les rennes de l’émission. La Liaison c’est une association d’organisation de concerts qui a plus d’une corde à son arc et qui ajoute cette année une émission de radio.

Pour cette première de la saison 4 le studio était bien rempli avec à nos côtés Terry Russell dont l’album est sorti le 7 octobre et le groupe power-pop parisien Alvilda.

Au programme de l’émission 1h30 de conversation avec les artistes et des chroniques : Simon aka Vestes nous a parlé de l’EP de Concordski, Julian nous a parlé de Prosperi Buri et des concerts à ne pas manquer en octobre.

Dans la playlist de l’émission :

Alvilda – Demain

The records – Starry eyes

Terry Russell – After the rain

Gwendoline- Chevalier Ricard

Syndrome 81 – Les derniers jours

Concordski – Cardigan

Brower – You may know me as the kind of gyu who

Prosperi Buri – The Way we Met

Alvilda – Kylie

Mona – Evolve

L’ÉQUIPE :

Présentation : Flavie Mazier / Réalisation : Marilou / Chroniques : Simon Dumottier et Julian Boulbard / Générique : Jules aka Médaille

