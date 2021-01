La bouquinerie jeunesse – Vincent Villeminot

Pour cette dernière émission de 2020, l’équipe de la Bouquinerie Jeunesse vous propose une odyssée dans la nature sauvage, en compagnie de Vincent Villeminot. L’auteur est notamment venu nous parler de son dernier roman, « Comme des sauvages » paru aux éditions Pocket Jeunesse.

Vous retrouverez également les choix de nos chroniqueurs.

-Pour Nathan, il s’agit de l’album intitulé « Le Talisman du Loup » de Myriam Dahman et Nicolas Digard, illustré par Jùlia Sardà chez Gallimard Jeunesse

-Léa a choisi une saga de comics américaine, « Elfquest« , écrite et dessinée par Wendy et Richard Pini, auto-éditée par les auteurs et traduite en France par les éditions Vents d’Ouest.

-Christelle nous présente « 1,2, 3 nous irons au bois » de Philip Le Roy, paru aux éditions Rageot.

On vous propose également le premier « Nos livres contraires » de la saison qui oppose Léa à Christelle pour répondre à la question « Quel personnage serait le pire survivaliste dans la forêt ? ». Bonne écoute !