La bouquinerie jeunesse – Victor Dixen

Pour cette première émission du mois de mars, nous recevons Victor Dixen pour une émission qui va vous emmener dans les étoiles avec la saga Phobos !

Léa nous amène avec humour Dans la combi de Thomas Pesquet, une BD de Marion Montaigne chez Dargaud.

Nathan nous dit La vérité sur les habitants des autres planètes, chez les fourmis rouges (bien sûr) de Julien Baer et Magali Le Huche

De l’astronomie à l’astrologie, il n’y a qu’un pas avec Christelle qui nous parle des Rumeurs d’Issar, une trilogie de Marie Caillet (Hachette) + une surprise dans le studio pour la sortie du tome 2 en mars !!

Et toujours : Notre battle cosmique, Nos livres contraires, 2 livres à gagner et le micro tendu aux auditeurs au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.

Bonne écoute !