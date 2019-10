La bouquinerie jeunesse – Fabrice Colin

Pour cette première émission de la saison 3, nous recevons Fabrice Colin autour du thème de l’onirisme, pour son roman jeunesse La bonne aventure, parue chez Talent Haut.

Entre rêve et réalité , Christelle, Léa et Nathan sont de retour pour vous présenter leur coup de cœur littéraire, pour petits et grands. Pour cet épisode, il s’agit de :

– Mer morte d’Aurélie Wellenstein chez Scrinéo

– Les fleurs de grand-frère de Gaëlle Geniller, une bande-dessinée Delcourt

– Hector et les bêtes sauvages, un album de Cécile Roumiguière et Clémence Monnet au Seuil Jeunesse

Et toujours : Nos livres contraires, un jeu avec notre auteur invité avec ce mois-ci : un exemplaire dédicacé de La bonne aventure à gagner sur nos réseaux sociaux.