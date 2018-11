La bouquinerie jeunesse – Erwan Ji

Ce mois-ci, toute l’équipe part au Japon (virtuellement malheureusement) avec Erwan Ji, auteur de J’ai égaré la lune chez Nathan.

Christelle aime toujours les romans d’Antoine Dole et nous parle cette fois-ci de Ueno Park.

Léa chronique City Hall, le manga d’un auteur Français : Guillaume Lapeyre.

Et Nathan nous conte La légende de Momotaro de Paul REMY ECHEGOYEN et Margot VERDIER.

Et bien sûr, comme chaque mois, les chroniqueurs livrent bataille pour savoir Quel livre jeunesse pourrait être adapté en film d’animation japonais ?