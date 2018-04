LA BERLINALE À PARIS 2018

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ENTRÉE LIBRE ▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Rendez-vous Mercredi 11 Avril à L’alimentation Générale pour la finale de cette édition QUEER. Les 4 finalistes joueront sur scène, suivi d’un DJ set pour clôturer la soirée !

Les 4 Finalistes de cette 6ème édition QUEER DE PLAY IT INDIE sont:

⚡ DIANE CANOBY

(Folk Pop/Indie – Montreuil, FR)

Un timbre de voix unique porté par une magicienne à la silhouette rock. Des mélodies puissantes, enveloppantes et planantes qui vous happent et ne vous lâchent plus. Un mélange de folk et de rock brassé de sonorités multiples… Voyage profond et vibrant de mondes en mondes. Autodidacte elle ne se revendique d’aucune influence sinon celle, authentique etpuissante qui lui vient de l’intérieur.

⚡ Héroïne

(Pop Méchante – Paris, FR)

C’est un duo, un peu comme Tic et Tac, Batman et Robin, les

Kinder Bueno, Tom et Jerry ou encore Serge Gainsbourg et Jane

Birkin. Un duo à la sauce pop écrite en français. Un verbe léché, une voix féminine posée entre le jour et la nuit, des ambiances 90’s et un univers graphique en perpétuelle évolution rendent les titres à la fois hypnotisant et addictifs. Derrière les manettes on retrouve Laurène et Félix.

Ne vous fiez pas aux bouilles d’anges du binôme qui après avoir

fait leurs armes au sein d’autres formations, bombardent

aujourd’hui des refrains addictifs dont vous ne sortirez pas

indemne.

⚡ Folsom

(Groove Rock – Paris, FR)

FOLSOM a toujours revendiqué comme un étendard son amour du rock. Le son de guitare saturé et gras, allié à un groove funk/rock puissant, et au style vocal flairant bon le blues et la country deviennent une signature pour le groupe.

« Who said a rock band can’t play funky? »

Il imprime sa marque tour à tour avec des inspirations boogie, funk, disco tout en conservant sa force de frappe. Un melting-pot de cousinages musicaux efficaces et rock’n roll, et une présence scénique explosive. Que demande le peuple?… De la cool attitude.

Leur premier album, « Bad Ways », produit de façon 100% indépendante, est disponible depuis le 17 juin 2016.

⚡ COZA

(Rap/Pop – Lyon, FR)

Auteur, compositeur et interprète, il commence à écrire ses textes à l’âge de 11 ans. COZA commence à parler d’amour puis avec l’âge viennent d’autres sujets : l’espoir, la liberté, la sexualité, l’acceptation de soi et ses réflexions sur la société actuelle. Il rappe, joue du piano et de la guitare. Sur scène, il se produit avec des pistes ou avec son instrument favori : le piano.

A la croisée entre la Pop et le Rap, ses influences se situent entre des artistes français comme Disiz la Peste, MC Solaar et américains Young Thug, Mykki Blanco mais aussi des femmes comme Iggy Azalea ou Jaira Burns. Ses titres sont mélodieux parfois dansants, parfois mélancoliques et accompagnés de clips qu’il réalise lui-même.

Mercredi 11 Avril 2018

Entrée gratuite

Ouverture des portes à 19h30