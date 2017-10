Documentaire, reportage, créa sonore // 05.11.2017

« La radio doit dire le soir aux âmes malheureuses, aux âmes lourdes : i l s’agit de ne plus dormir sur terre, il s’agit de rentrer dans le monde nocturne que tu vas choisir » Gaston Bachelard.

On est dimanche 5 novembre et on se jette dans le grand bain. Pour cette première, nous recevons des bidouilleurs de son, reporters et documentaristes. Au programme : discussion autour de ce « média de l’intime », convocation de souvenirs radio, ou encore échanges autour de pratiques. Qu’est-ce que nos invités aiment écouter ? Pourquoi font-ils du reportage et du documentaire ? Pourquoi la radio ?

La petite bande

Léa Minod, reporter, documentariste sonore. Elle contribue depuis 2011 à l’émission Récréation sonore, l’émission de création sonore de Campus.

Loïc Gazar, reporter casse-coup et apprenti journaliste, co-présentateur de l’émission Le Placard, l’émission qui parle des questions LGBT, et ancien reporter pour La porte à côté.

Jean Martinant, nouvel arrivant à Radio Campus, cherche à comprendre un peu plus ce que sont les campements de réfugié.e.s du nord de Paris avec l’émission À Bras Ouverts.

Mareva Jacquart, nouvelle service civique chargée des archives pour les 20 ans de la Radio.

Maxime Fassiotti, la mémoire vivante de la radio, puisqu’il a fêté ses dix ans de Campus en septembre. Sa chronique à 57’40 !

Extraits diffusés

L’oreille en colimaçon : Sacha le chat – Radio France (oct 1988)

Comme un bruit qui court : Loi travail : quand les # sont dans la rue – France Inter (2016)

Les Pieds Sur terre : Des animaux et des hommes – France Culture (2013)

Musique

Emissions de reportages, documentaires et créations sonores à Radio Campus Paris

Trente-Sept Deux

Radio Parleur

Récréation Sonore

Présentation : Léa Capuano / Co-interview : Clara Lacombe / Chroniques : Mareva Jacquart et Maxime Fassiotti / Réalisation : Maxime Fassiotti