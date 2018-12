La bande du Placard – Saison 3 – Épisode 3

Un Placard hivernal, où tout le monde n’est pas encore tombé malade, où tout le monde tente de survivre aux derniers jours de 2018, année qui aura été riche en actus LGBT. Une année de plus sans PMA, hop un an de plus au compteur.

Comme en décembre c’est toujours la course, on a pas eu le temps de ramener de quoi se faire dîner de fêtes dans le studio, mais de la bonne humeur et le point sur l’actualité du mois.

Les LGBTQ doivent ils se mobiliser avec les « gilets jaunes » ? Certains se posent la question, lisez d’ailleurs l’article de Matthieu Fouchez sur vice.fr à ce sujet.

On évoque aussi quelques annonces faites ces derniers jours: énième remise à plus tard de la PMA, plan contre les LGBT-phobies du gouvernement et l’annonce du remboursement du préservatif (mode d’emploi ici). Enfin on fait le point sur un autre dossier qui peine à avancer, le centre d’archives LGBT. En attendant un lieu physique, vous pouvez déposer vos archives sur le site internet du collectif.

Dans la deuxième partie on a vu pour vous Cassandro, the exotico ! Un documentaire signé Marie Losier. On vous parle aussi de l’adaptation au théâtre d’un livre de Guillaume Dustan par Hugues Jourdain. Jusqu’au 23 décembre au théâtre de la Flèche.

Et période de fête oblige, toute l’équipe s’est mobilisé pour vous donner ses meilleures idées de cadeaux à mettre sous le sapin.

La bande du soir: Chroniqueurs: Matthieu, Julie & Colin. Réalisation: Maxime Présentation: Camille & Loïc