La bande du Placard – Episode 1

Les rebondissements autour de la PMA, la polémique entre le FLAG et le Collectif Existrans, le « freespeech bus » et la campagne des bébés/légumes OGM de la Manif pour tous, les premiers chiffres officiels des violences faites aux LGBT, la Love Baguette, le retour des discussions autour de la création d’un centre d’archives LGBT … voilà nos sujets d’actu pour cette première émission avec toute l’équipe du Placard.

On parle aussi de la communauté LGBT en Côte d’Ivoire et de sa plus célèbre représentante Barbara, du documentaire Netflix sur Martha P. Johnson, de l’expo David Hockney au Centre Pompidou, de la dernière pub de Givenchy et du documentaire « L’autre mère » d’Arte Radio.

Prochain RDV avec la bande : 14 novembre, 20h.

Autour de la table : Jonathan, Philomène, Lila, Christophe, Camille, Loïc, Maureen, Colin, Margaux et Tiffany (et Maxime).