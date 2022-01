« Kung Fu » Cuts // 18.01.22

Pour bien démarrer l’année, une petite phase kung-fuesque avec le dernier single du Waxidermist et un extrait de la BO du film « Enter the Dragon » par l’énormissime Lalo Schifrin! Aussi, les jazzmen français de Saguun qui viennent de sortir un bel album de jazz-funk endiablé !

A noter: grosse pépite avec le groupe australien Surprise Chef, un must pour les amateurs de son instrumental bien poussiéreux.

Tracklist:

The Waxidermist – Wu (feat Racecar)

Lalo Schifrin – Theme from Enter the Dragon / The Monk

Benny Sings – Don’t look / Beat 2 / Song 13 / Beat 100

Cordae – Jean-Michel / Super

Hus Kingpin – Are you Down / The Grinch

Genesis Owusu – Centerfold

Surprise Chef – All news is good news / Herbie Hemphill

DJ HARRISON – City Lights / Cosmos

Weedie Braimah – Hippos in Space

Phil Ranelin & Wendell Harrison – What we need / Merciful

Saguun – Ulysse sous la pluie / Nouvelle Journée

Ebo Taylor & Uhuru Yenzu – You need Love

Richard « Groove » Holmes – Misty / Daahoud