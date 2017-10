KEEP CALM & COME à la Mairie du 18e #2Édition

2e édition du forum « Keep Calm and come à la Mairie du 18e »



Après le succès de la 1ère édition, continuons de lier l’utile à l’agréable !

Étudiant ou Résident du 18e ? Que faire dans ton quartier ?

À la recherche de sorties culturelles, de conseils santé, de ressources associatives ou d’activités bénévoles, viens t’informer et te détendre à la fois !

Oublie les formalités et l’administratif, la Mairie du 18e t’ambiance avec des bières locales, des concerts et des bons plans.

==> Un apéro & cocktail sera servis gratuitement pour vous ressourcer



—Programme—

18h-20h : Forum et animations

20h-22h : Concerts et temps festif

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

➡ BARBE NOIRE (Fr -House/ Electro)

https://soundcloud.com/ barbe-noir

➡ CHOEUR & ORCHESTRE Sorbonne Universités (Fr -Chants/ A cappella)

https://www.youtube.com/ channel/ UCOyfNB93i3hN75pYgG7G2SA

➡ PAULJK (Fr -Pop/ Rock)

https://www.youtube.com/ channel/ UCbPlgOTYruN6Xl7hhM4C68w

➡ MENTSH (Fr -Musique des balkans)

http://www.deezer.com/fr/ album/5966143

—Partenaires—

Culture : L’étoile du Nord / Institut des Cultures d’Islam / 123 RAP / Choeur et Orchestre de Sorbonne Université / FGO Barbara / La hasard Ludique / le Théatre Ouvert / Théâtre de la Reine Blanche

Santé : Paris Santé Nutrition / Atelier Santé Ville / Bureau de l’accès aux soins – DASES / Centre de planification – Pôle santé Goutte d’Or

Bénévolat -vie étudiante : CROUS / Astérya / AFEV / ZUP de CO / Maison des Associations du 18e / La Recyclerie / la Coopérative Goutte d’Or