Jusqu’à Nouvel Ordre // Semaine 10

L’hydroxychloroquine serait-il le remède miracle dont le Big Pharma veut nous priver ? Le coronavirus aurait-il été créé en laboratoire ? La vaccination ferait-elle partie d’un plan de Bill Gates ? À l’épidémie de coronavirus répond une épidémie de théories du complot, et il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Pour y parvenir, nous avons fait appel à une experte,, directrice-adjointe de l’observatoire du complotisme