Jusqu’à Nouvel Ordre – 3/12/20

Au sommaire de ce soir, nous parlerons de l’importance des associations en temps de crise, ou encore les associations font-il le « sale boulot » que l’Etat ne veut plus faire ? En France, 9,3 millions de personnes étaient considérées comme pauvres en 2018 d’après le dernier rapport de l’INSEE paru au mois de septembre 2020. Aujourd’hui, les associations humanitaires se démènent plus que jamais pour venir en aide aux plus démunis, en dépit du virus.

Pour en parler ce soir, Claude Baland, président de la Fédération française des Banques Alimentaires et Pierre Jothy, membre de l’association Utopia 56, une association d’aides aux exilés et aux migrants. Deux interviews réalisées par Nolwenn et Glenn confinés.

Puis Aleksandra nous surprendra avec une chronique technologie sur des lentilles intelligentes et enfin, Léa reviendra sur la Marche des Libertés à Paris ce samedi 28 novembre contre la loi « Sécurité Globale » avec un reportage immersif au sein d’un cortège d’étudiants en journalisme.

Emission du 3 décembre – présentée par Kathleen