♡ LA BISE FRAÎCHE présente

Un hommage appuyé à Eric Rohmer il est vrai et à la musique d’Ellie & Jacno, des années 80, à Pascale Ogier. Mais j’avais surtout envie de mettre en avant des artistes qu’on ne voit pas tellement à Paris. Pour cette première Nuit de la Pleine Lune, le 30 mars prochain, j’invite Katcross, Cavale et Romain Muller.

★ KATCROSS (Toulouse)

Au cœur de Katcross, une pulsation vitale, une alchimie voix/machines autour de laquelle gravitent une myriade de sons fourmillants, lumineux. Kat et Mat élaborent une synthpop qui n’appartient qu’à eux et qu’ils savent faire vivre sur la scène avec intensité, une musique de danse qui n’est pas un simple transport de surface pour nightclubs, mais pose des questions essentielles, humaines profondément. We’re looking for some answers dit Kat dans la chanson Two Sides. Le légendaire Tricky , en grand frère bienveillant, ne s’y est pas trompé qui, dès 2003,inclut un morceau du groupe, Symphony for Irony, dans sa compilation personnelle pour la série Back to Mine.

★ CAVALE (Lyon)

Cavale, c’est le double scénique de Ambre Pretceille. C’est un personnage hors norme, dont la vie n’a d’intérêt que pour l’art. C’est l’histoire d’un affranchissement, en assumant sa vulnérabilité, ce qui défini parfaitement la musique composée et les textes écrits dans ce 1er opus. L’indie pop de Cavale est ici à la fois mélodique, dansante, affranchie, électrique et sauvage.!

PREMIER EP CAVALE DISPO LE 20 MARS 2020

★ ROMAIN MÜLLER (Metz)

Romain Müller tient le pari de conjuguer au présent ses influences synthé-pop et son amour pour la chanson française, alliant ses ritournelles électroniques à des textes où la mélancolie affleure. Murmurés d’une voix blanche, ils convoquent des images contrastées et évoquent tantôt ses nuits d’ivresse et vertiges intérieurs,tantôt des souvenirs plus solaires. Il dessine une pop en clair-obscur, intime et entêtante, profondément sensible et pourtant prête à faire danser.!

PREMIER EP BAIN DE MINUIT DISPO LE 19 MARS 2020

5 euros

Le Pop-Up du Label

14 rue Abel 75012 Paris

M° Gare de Lyon ou Ledru Rollin

http://labisefraiche.fr

labisefraiche@gmail.com

Pauline Automatique

La Vague Parallèle

Lylo

Radio Campus Paris (93.9FM)