Jusqu’à Nouvel Ordre – 18/11/20

Ce soir, dans Jusqu’à Nouvel Ordre, on va parler d’un métier durement touché par le Covid en cette période : les libraires, dont les enseignes ont été fermées depuis le confinement. Zoé va justement nous expliquer pourquoi lire devient impossible en 2k20 dans une chronique.

On s’attarde ensuite sur le sujet piquant des fermetures des libraires avec un sujet préparé par Nolwenn sur leur fermeture sanitaire. Elle reçoit Marie-Rose Guarniéri, fondatrice de la librairie des Abbesses, à l’initiative de l’action « Rallumez les feux de nos librairies » et Pierre Dutilleul, président du Syndicat national de l’édition.

Ensuite ce sont une chronique de Glenn sur un proche de Boris Johnson anti-UE et une revue de presse de Gwendoline.

Emission du 18 novembre – présenté par Jules