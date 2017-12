Julien Pontvianne et virée à l’est pour la der de 2017 18.12.17

Ce soir Jazz and Co reçoit Julien Pontvianne dont la musique part peut-être du jazz mais pour se diriger vers des univers très variés. Julien ne s’intéresse pas seulement au jazz mais lorgne sérieusement du côté de certains compositeurs contemporains et a aussi étudié certaines traditions musicales d’orient. Sa musique est traversée par le minimalisme tout autant que par un intérêt pour le matériau sonore brut ou l’approche du détail qui caractérise par exemple les traditions indiennes ou japonaises. A n’en pas douter les frontières du jazz vont être taquinées.

Et puisque l’on parle de frontières, en deuxième heure jazz and co passe à l’est; si si vous avez bien lu. 1917/2017 on fête le centenaire du premier enregistrement de jazz mais aussi celui de la révolution russe. Que se passait-il pour le jazz de l’autre côté du rideau de fer avant sa disparition? Nous avons réactivés quelques contacts avec des infiltrés de l’époque et leur mémoire s’est réouverte.